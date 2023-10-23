ЕС учредил санкционный режим для Нигера

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил в понедельник рамочные условия специального санкционного режима с учетом ситуации в Нигере.

"ЕС с самого начала самым решительным образом осудил государственный переворот в Нигере. Сегодняшним решением ЕС укрепляет свою поддержку усилий ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки - ИФ) и посылает четкий сигнал: военные перевороты влекут последствия", - прокомментировал это решение Совета ЕС высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Глава дипломатии ЕС уточнил: "Чтобы гарантировать своевременную доставку гуманитарной помощи или деятельность по удовлетворению основных человеческих потребностей в Нигере, этот новый режим включает гуманитарное исключение".

Как объясняется в коммюнике совета, санкции нового режима будут направлены "против тех, кто подрывает стабильность, демократию, верховенство права в Нигере и представляет угрозу миру и безопасности в регионе".

В Брюсселе рассчитывают, что эта новая автономная система ограничительных мер внесет "ощутимый вклад в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по быстрому возвращению к конституционному порядку в Нигере".

Ограничительные меры в соответствии с новым режимом включают замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, а также запрет на поездки в Евросоюз физических лиц.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступили 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.