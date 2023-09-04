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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Захватившие власть в Нигере военные решили открыть воздушное пространство

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Военное руководство Нигера приняло решение с понедельника открыть воздушное пространство, сообщают в понедельник франкоязычные СМИ.

Путчисты закрыли небо над Нигером для полетов 6 августа, объяснив свое решение "угрозой вторжения со стороны соседних стран".

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Нигер
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