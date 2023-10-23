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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Палестинский минздрав сообщил более чем о 5 тыс. погибших в секторе Газа

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Число жертв авиаударов со стороны Израиля по сектору Газа выросло до 5 087 человек, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

По его данным, более 2000 погибших - дети. Кроме того, свыше 15,2 тыс. человек получили ранения.

Ранее поступали данные о 4 651 жертве.

7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска вскоре могут войти в сектор Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 – 23 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС
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