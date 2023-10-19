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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Глава Минобороны Израиля пообещал скорое начало сухопутной операции в Газе

Глава Минобороны Израиля пообещал скорое начало сухопутной операции в Газе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг заявил, что израильские войска вскоре войдут в сектор Газа.

"Пока вы видите Газу издали, но скоро вы увидите ее изнутри. Этот приказ поступит", - приводит The Times of Israel слова министра во время посещения позиций израильских военных на границе сектора Газа.

В свою очередь командующий Южного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман заявил, что сухопутное наступление в секторе Газа будет "сложным, долгим и напряженным".

Тем временем в группировке ХАМАС заявили, что выпустили из южного Ливана по Израилю 30 ракет, в основном по городам Нагария и Шломи. До этого ливанское шиитское движение "Хезболла" также сообщило о ракетных ударах по позициям ЦАХАЛ.

Израильские военные открывали ответный огонь по ливанской территории.

7 октября базирующаяся в секторе Газа ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Хроника 07 – 19 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль
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