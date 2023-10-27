Лидер оппозиции Молдавии обвинил президента Санду в углублении раскола страны

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии, исполнительный секретарь партии социалистов Игорь Додон подверг резкой критике последние действия нынешних властей страны во главе с президентом Майей Санду.

"Закрытие СМИ, расправа над неугодными партиями и политиками, вхождение в НАТО и милитаризация Молдовы, приобретение оружия и амуниции, наконец, разделение церкви... Санду ведёт нас по этому пути, - заявил Додон в пятницу в видеообращении. - Задача Майи Санду - раскол молдавского общества и втягивание его в войну".

Он выразил возмущение тем, что власти Молдавии блокировали 22 российских сайта, а также проведением в стране молдавско-американских учений. "Впервые в них участвует самолет военно-транспортной авиации США. И это в нейтральной Молдавии. Все это часть этой стратегии: понравиться Западу и привести к расколу страну", - сказал Додон.