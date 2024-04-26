Молдавский парламент разрешил голосовать на выборах живущим на Западе гражданам

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял в окончательном чтении закон "О голосовании по почте в пилотном режиме". Проект поддержали депутаты правящей партии "Действие и солидарность", в то время как оппозиция выступает категорически против этого эксперимента.

Закон вводит условия для определения стран, в которых будет реализовано голосование. Такими условиями являются: отсутствие избирательных участков в принимающей стране или большое расстояние до ближайшего избирательного участка; опыт страны по внедрению этого альтернативного метода голосования; предварительная регистрация не менее 30 заявлений на предыдущих выборах; безопасность и надежность почтовых служб. К странам, отвечающим этим критериям, относятся США, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия.

Согласно закону, "право голосования по почте не может быть реализовано в странах, с которыми Республика Молдова не имеет дипломатических отношений, странах, вовлеченных в военные конфликты, и странах, которые не соблюдают международные стандарты проведения свободных и справедливых выборов".

Закон определяет, что для участия в голосовании граждане в обязательном порядке регистрируются на официальной веб-странице, администрируемой Центральной избирательной комиссией. Целью регистрации является установление числа избирателей, выразивших намерение проголосовать по почте. Голосование по почте проводится зарегистрированным избирателем по месту нахождения (адресу), указанному избирателем (период регистрации начнется после вступления закона в силу, и закончится за 45 дней до выборов).

Голосование по почте проводится заблаговременно, до дня выборов. Отправка бюллетеней для голосования по почте начинается не позднее, чем за 20 дней до дня выборов. Получение избирательными участками внешних конвертов для голосования по почте завершается за три дня до дня выборов.

Проект был дополнен положением о юридической ответственности за несоблюдение тайны голосования, передачу бюллетеня для голосования третьему лицу будут наказываться в соответствии с законодательством (Кодексом о правонарушениях).

Парламентская оппозиция раскритиковала закон. В частности, председатель Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча отметил, что согласно нормам ЕС, избирательное законодательство не изменяется менее чем за год до выборов. Также он отметил, что проект не получил заключение Венецианской комиссии.

Председатель юридической комиссии Вероника Рошка пояснила, что после принятия проекта в окончательном чтении он будет направлен в Венецианскую комиссию для получения ее заключения.