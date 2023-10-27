Макрон призвал к "гуманитарному перемирию" в секторе Газа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз признает право Израиля на самооборону и готов оказать ему помощь в борьбе с терроризмом, но полная блокада сектора Газа, бомбардировки и перспектива массированной наземной операции не отвечают условиям защиты гражданского населения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он сделал это заявление на пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС.

"Поэтому мы просим, чтобы было использовано дополнительное время для лучшей подготовки прицельных действий против террористов, с одной стороны, а с другой - и мы готовы в этом сотрудничать - четко разделялись террористические группы, политические власти и население. Мы считаем, что сегодня полезно установить гуманитарное перемирие, чтобы иметь возможность защитить население, которое находится на местах и живет под бомбардировками", - сказал он.

Президент уточнил, что, говоря о населении, он имеет в виду людей всех национальностей, в том числе многочисленных гуманитарных работников в секторе Газа, которые помогают палестинцам и теперь тоже гибнут под бомбами.

"Все эти люди не имеют ничего общего с террористами. Гуманитарное перемирие позволило бы нам организовать защиту самых уязвимых и лучше подготовить целенаправленные действия против террористов", - объяснил Макрон, отвечая на вопрос о том, насколько ответные действия Израиля против нападения ХАМАС соответствуют критериям международного гуманитарного права.

"Мы находимся в ситуации войны, которая будет продолжаться, потому что борьба против ХАМАС быстро не завершится", - сказал президент. Поэтому, по его словам, гуманитарное перемирие необходимо, чтобы защитить население, договориться об освобождении заложников, решить проблему больниц и другие гуманитарные вопросы и скоординировать действия так, чтобы не было "совершенно неоправданных жертв" в войне против террористов.

"Я думаю, что необходимо гуманитарное перемирие. Так как эта война продлится, нужно будет в любом случае организовывать паузы для решения гуманитарных вопросов", - подытожил Макрон.

26 октября Европейский совет принял заключения по ситуации на Ближнем Востоке, в которых предлагаются гуманитарные коридоры и паузы для обеспечения гуманитарного доступа в сектор Газа.

"Европейский совет выражает серьезнейшую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа и призывает к непрерывному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу и помощи для тех, кто в ней нуждается, посредством всех необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд", - говорится в документе, принятом на саммите ЕС.