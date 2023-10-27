Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Макрон призвал к "гуманитарному перемирию" в секторе Газа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз признает право Израиля на самооборону и готов оказать ему помощь в борьбе с терроризмом, но полная блокада сектора Газа, бомбардировки и перспектива массированной наземной операции не отвечают условиям защиты гражданского населения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он сделал это заявление на пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС.

"Поэтому мы просим, чтобы было использовано дополнительное время для лучшей подготовки прицельных действий против террористов, с одной стороны, а с другой - и мы готовы в этом сотрудничать - четко разделялись террористические группы, политические власти и население. Мы считаем, что сегодня полезно установить гуманитарное перемирие, чтобы иметь возможность защитить население, которое находится на местах и живет под бомбардировками", - сказал он.

Президент уточнил, что, говоря о населении, он имеет в виду людей всех национальностей, в том числе многочисленных гуманитарных работников в секторе Газа, которые помогают палестинцам и теперь тоже гибнут под бомбами.

"Все эти люди не имеют ничего общего с террористами. Гуманитарное перемирие позволило бы нам организовать защиту самых уязвимых и лучше подготовить целенаправленные действия против террористов", - объяснил Макрон, отвечая на вопрос о том, насколько ответные действия Израиля против нападения ХАМАС соответствуют критериям международного гуманитарного права.

"Мы находимся в ситуации войны, которая будет продолжаться, потому что борьба против ХАМАС быстро не завершится", - сказал президент. Поэтому, по его словам, гуманитарное перемирие необходимо, чтобы защитить население, договориться об освобождении заложников, решить проблему больниц и другие гуманитарные вопросы и скоординировать действия так, чтобы не было "совершенно неоправданных жертв" в войне против террористов.

"Я думаю, что необходимо гуманитарное перемирие. Так как эта война продлится, нужно будет в любом случае организовывать паузы для решения гуманитарных вопросов", - подытожил Макрон.

26 октября Европейский совет принял заключения по ситуации на Ближнем Востоке, в которых предлагаются гуманитарные коридоры и паузы для обеспечения гуманитарного доступа в сектор Газа.

"Европейский совет выражает серьезнейшую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа и призывает к непрерывному, быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу и помощи для тех, кто в ней нуждается, посредством всех необходимых мер, включая гуманитарные коридоры и паузы для гуманитарных нужд", - говорится в документе, принятом на саммите ЕС.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 – 27 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Эммануэль Макрон сектор Газа Евросоюз Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Палестинцы сообщают об израильских танках в секторе Газа

Палестинцы сообщают об израильских танках в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес мощные авиаудары по всему сектору Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС заявил об отключении Израилем в секторе Газа связи и интернета

ХАМАС заявил об отключении Израилем в секторе Газа связи и интернета

Премьер Словакии потребовал гарантий законного расходования Киевом средств ЕС

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля за ночь поразила 250 военных объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля за ночь поразила 250 военных объектов ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия совершила рейд на территорию Газы

Израильская армия совершила рейд на территорию Газы

Что случилось этой ночью: пятница, 27 октября

Фондовый рынок США завершил в минусе вторую сессию подряд

Фондовый рынок США завершил в минусе вторую сессию подряд

Спикер палаты представителей не одобрил объединение помощи Израилю и Украине

США нанесли авиаудары по двум объектам в Сирии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });