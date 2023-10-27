Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

ХАМАС призвал мировое сообщество остановить Израиль

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС призвала мировое сообщество срочно остановить авиаудары и операции армии обороны Израиля в секторе ГАЗА, сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы призываем арабские и мусульманские страны, и международное сообщество взять ответственность и действовать незамедлительно, чтобы остановить преступления и череду убийств, с которым столкнулся наш народ", - говорится в заявлении.

Вечером в пятницу стало известно об активизации ударов по северу сектора Газа. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари это подтвердил и добавил, что будет расширена и наземная часть операции против ХАМАС.

В последние дни израильские военные проводили ограниченные по масштабам наземные операции на территории сектора Газа. Каждый раз они заканчивались возвращением на территорию Израиля.

ХАМАС Израиль Газа ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ГА ООН одобрила арабскую резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке

Палестинцы сообщают об израильских танках в секторе Газа

Палестинцы сообщают об израильских танках в секторе Газа
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес мощные авиаудары по всему сектору Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС заявил об отключении Израилем в секторе Газа связи и интернета

ХАМАС заявил об отключении Израилем в секторе Газа связи и интернета

Премьер Словакии потребовал гарантий законного расходования Киевом средств ЕС

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля за ночь поразила 250 военных объектов ХАМАС

Армия обороны Израиля за ночь поразила 250 военных объектов ХАМАС
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия совершила рейд на территорию Газы

Израильская армия совершила рейд на территорию Газы

Что случилось этой ночью: пятница, 27 октября

Фондовый рынок США завершил в минусе вторую сессию подряд

Фондовый рынок США завершил в минусе вторую сессию подряд

Спикер палаты представителей не одобрил объединение помощи Израилю и Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });