ХАМАС призвал мировое сообщество остановить Израиль

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС призвала мировое сообщество срочно остановить авиаудары и операции армии обороны Израиля в секторе ГАЗА, сообщают ближневосточные СМИ.

"Мы призываем арабские и мусульманские страны, и международное сообщество взять ответственность и действовать незамедлительно, чтобы остановить преступления и череду убийств, с которым столкнулся наш народ", - говорится в заявлении.

Вечером в пятницу стало известно об активизации ударов по северу сектора Газа. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари это подтвердил и добавил, что будет расширена и наземная часть операции против ХАМАС.

В последние дни израильские военные проводили ограниченные по масштабам наземные операции на территории сектора Газа. Каждый раз они заканчивались возвращением на территорию Израиля.