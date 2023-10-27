ГА ООН одобрила арабскую резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Генассамблея ООН в пятницу поддержала резолюцию 22 арабских государств, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Документ поддержали 120 стран. Против высказались 14 государств, 45 воздержались.

При этом ГА ООН отклонила предложенную Канадой поправку с осуждением террористических атак ХАМАС против Израиля. За эту поправку выступали и США.

В тексте резолюции, которую от имени арабских стран представила Иордания содержится призыв к "немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий", а также к "немедленному предоставлению полного, устойчивого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам". Помимо этого, документ призывает создать гуманитарные коридоры для облегчения поставки гумпомощи в Газу, обеспечить беспрепятственный доступ в анклав услуг и товаров первой необходимости, включая воду, продовольствие, медикаменты, топливо и электроэнергию.

Кроме того, в резолюции прописано требование к сторонам конфликта "немедленно и полностью выполнить обязательства в соответствии с международным правом". В документе также содержится положение о "немедленном и безоговорочном освобождении всех гражданских лиц, которых незаконно удерживают в плену".

Также резолюция предусматривает исключение "любых попыток принудительного перемещения палестинского гражданского населения", а также призывает отменить распоряжение Израиля переместить мирных жителей с северной части сектора Газа на юг.

Помимо этого, в документе подчеркивается необходимость проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке.

Накануне постпред Палестины при ООН Рияд Мансур на спецсессии ГА ООН обратился к странам с призывом проголосовать за документ.

"Я обращаюсь ко всем вам с призывом проголосовать за то, чтобы положить конец убийствам. Проголосовать за то, чтобы гуманитарная помощь достигла тех, чье выживание зависит от нее. Проголосовали за то, чтобы остановить это безумие", - заявил он.

Со своей стороны постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что в документе не упоминается о нападении ХАМАС на Израиль 7 октября и жертвах этой атаки.

"Авторы резолюции заявляют, что обеспокоены вопросом достижения мира. (...) При этом продажные убийцы, которые развязали эту войну, даже не упоминаются в резолюции", - сказал Эрдан.

Ранее в октябре в СБ ООН голосовали по трем вариантам резолюций по ситуации на Ближнем Востоке: бразильско-российской, российской и американской. Ни один из них не был одобрен.

7 октября базирующееся в Газе движение ХАМАС совершило нападение на юг Израиля. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию против ХАМАС.