Подозреваемый в стрельбе в американском штате Мэн обнаружен мертвым
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Роберт Кард, которого разыскивала полиция по подозрению в стрельбе в Льюистоне американского штата Мэн, обнаружен мертвым, сообщает CNN со ссылкой на офис шерифа округа Андроскоггин.
Многочисленные источники сообщили телеканалу, что Кард, скорее всего, покончил с собой.
Стрельба произошла в ночь на четверг. Жертвами Карда стали 18 человек, 13 получили ранения.
Население Льюистона составляет 37 тыс. человек, он расположен в 30 км от Портленда - крупнейшего города Мэна.