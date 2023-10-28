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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Подозреваемый в стрельбе в американском штате Мэн обнаружен мертвым

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Роберт Кард, которого разыскивала полиция по подозрению в стрельбе в Льюистоне американского штата Мэн, обнаружен мертвым, сообщает CNN со ссылкой на офис шерифа округа Андроскоггин.

Многочисленные источники сообщили телеканалу, что Кард, скорее всего, покончил с собой.

Стрельба произошла в ночь на четверг. Жертвами Карда стали 18 человек, 13 получили ранения.

Население Льюистона составляет 37 тыс. человек, он расположен в 30 км от Портленда - крупнейшего города Мэна.

США Мэн Льюистон
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