В Казахстане семь горняков погибли из-за взрыва метана в шахте имени Костенко
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане произошел, предположительно, взрыв метана, есть жертвы, сообщила в субботу пресс-служба компании.
"На момент аварии в шахте имени Костенко находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтёров. Тела семи горняков обнаружены без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Пока остается неизвестной судьба 40 горняков.
На месте аварии продолжают работать спасатели, создан штаб.
"Предположительно в лаве произошел взрыв газометана", - добавила пресс-служба.