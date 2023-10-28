Число погибших в результате взрыва на шахте в Казахстане выросло до 11 человек

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате аварии в казахстанской шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" увеличилось до 11, еще 18 горняков пострадали, сообщил в субботу аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

"Сегодня на шахте им. Костенко произошел пожар, который, к нашему большому сожалению, привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек", - написал Булекпаев в соцсетях.

Ранее сообщалось о семи погибших. В компании "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что, предположительно, в лаве произошел взрыв газометана. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.