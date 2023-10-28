ООН призвала Пакистан прекратить депортацию афганцев

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - План Пакистана по депортации мигрантов повлияет на более чем 1,4 млн проживающих в стране афганцев, заявило Управление ООН по правам человека (УВКПЧ).

Отмечается, что в настоящее время в Пакистане проживает более 2 млн афганцев без документов, не менее 600 тыс. из которых прибыли после возвращения движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) к власти в августе 2021 года.

"Мы считаем, что многие из тех, кому грозит депортация, в случае возвращения в Афганистан подвергнутся серьезному риску нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение", - заявила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

По ее словам, особому риску подвергаются активисты гражданского общества, журналисты, правозащитники, бывшие правительственные чиновники и сотрудники сил безопасности, а также все женщины и девочки. Она напомнила об "отвратительной политике", запрещающей афганкам получать среднее и высшее образование, работать во многих секторах и участвовать в других аспектах повседневной и общественной жизни.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международная организация по миграции (МОМ) уже зафиксировали резкое увеличение числа возвращающихся в Афганистан в связи с решением Пакистана.

По данным ООН, к 15 октября Пакистан покинули 59 780 афганцев, большинство, 78%, назвали причиной отъезда страх ареста.

"По мере приближения крайнего срока - 1 ноября - мы призываем власти Пакистана приостановить принудительное возвращение афганских граждан, пока не стало слишком поздно, чтобы избежать катастрофы в области прав человека", - заявила Шамдасани.

В УВКПЧ также призывают правительство продолжать предоставлять защиту нуждающимся и обеспечить, чтобы любое будущее возвращение было безопасным, достойным, добровольным и соответствовало международному праву.

Шамдасани добавила, что с приближением зимы любые массовые депортации неизбежно усугубят тяжелый гуманитарный кризис в Афганистане, который переживает последствия серии разрушительных землетрясений в провинции Герат в этом месяце.

Согласно официальным данным, которые привела представительница ООН, в результате землетрясений по меньшей мере 1,4 тыс. человек погибли и 1,8 тыс. получили ранения.