Миротворцы ООН в Ливане призвали стороны ближневосточного конфликта к прекращению огня

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) выступили с заявлением, в котором призвали всех участников конфликта на Ближнем Востоке к прекращению огня, сообщила газета "Гаарец".

"Мы призываем всех, кто вовлечен в продолжающийся конфликт, прекратить любые действия, которые ставят под угрозу безопасность гражданских лиц или персонала ООН, тем более что это могут быть нарушения международного права", - говорится в заявлении.

Заявление было распространено после того, как один из снарядов попал в штаб-квартиру ВСООНЛ в городе Эн-Накура на юге Ливана.

"Это не первый случай, когда снаряд попадает в наш штаб, несколько других наших позиций также получили повреждения за последние три недели (...)", - говорится в заявлении.