МЧС Казахстана сообщило о 42 жертвах аварии на шахте

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при аварии на шахте им.Костенко в Караганде (адмцентр Карагандинской области) увеличилось до 42 человек, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Продолжаются поиски пяти шахтеров.

Ранее сообщалось о 38 погибших.

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар с последующим взрывом. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность.