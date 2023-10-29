Число погибших на шахте им. Костенко в Казахстане увеличилось до 38 человек

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 38 человек, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Казахстана.

Поиски восьмерых шахтеров продолжаются, говорится в сообщении.

До этого сообщалось о 36 погибших.

В ночь на субботу на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар с последующим взрывом. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность.