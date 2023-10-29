Палата представителей на следующей неделе запланировала обсудить помощь Израилю

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Конгрессмен Майк Джонсон, избранный новым спикером Палаты представителей США, в воскресенье заявил, что нижняя палата Конгресса может на следующей неделе рассмотреть законопроект о предоставлении военной помощи Израилю.

"Мы собираемся продвинуть отдельный законопроект о помощи Израилю на грядущей неделе в Палате представителей", - сказал Джонсон в эфире телеканала Fox News.

"Мы считаем, что есть срочная необходимость в этом. Много других событий происходит в мире, на которые мы должны реагировать. И мы будем это делать. Но прямо сейчас внимания срочно требует именно ситуация в Израиле", - добавил он.

Ранее Джонсон заявил, что вопросы помощи Украине и Израилю должны рассматриваться именно раздельно, а не одним пакетом, как это предлагает Белый дом.

Президент США Джо Байден в октябре направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере $61,4 млрд, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля.