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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Спикер палаты представителей США заверил Нетаньяху во всесторонней поддержке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в телефонной беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил неизменную поддержку Израиля.

"Палата представителей поддерживает Израиль, и я подтвердил нашу решительную поддержку", - написал Джонсон в соцсети X.

Как пишет израильская газета "Гаарец", спикер палаты представителей заявил, что поддерживает выделение $14,3 млрд чрезвычайной помощи Израилю, отделив их от финансирования Украины, что противоречит стремлению президента Джо Байдена объединить эту помощь в один пакет. Для того, чтобы изыскать эти $14,3 млрд, республиканцы будут настаивать на сокращении расходов, отметил Джонсон.

Ранее он заявлял телеканалу Fox News, что финансирование Украины и Израиля должно осуществляться раздельно. Он дал понять, что не поддержит запрос Белого дома на принятие единого пакета помощи Украине и Израилю в размере $106 млрд, говорилось в сообщении.

Как писала "Гаарец", республиканцы в сенате США также добиваются разделения помощи Израилю и Украине.

По данным издания, сенаторы-республиканцы подготовили законопроект, направленный на разделение предложенной администрацией Байдена чрезвычайной помощи Израилю и помощи Украине. Рядом сенаторов был подготовлен законопроект, предусматривающий "ускорение выделению Израилю чрезвычайной помощи в размере $14,3 млрд, не увязая во внутренних разногласиях в Вашингтоне по финансированию Украины", говорилось в публикации.

Конгресс США палата представителей Майк Джонсон Израиль Биньямин Нетаньяху
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