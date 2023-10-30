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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Свыше 40 человек стали жертвами урагана "Отис" в Мексике

Свыше 40 человек стали жертвами урагана "Отис" в Мексике
Фото: Silvana Flores/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 43 человека погибли в результате урагана "Отис", прошедшего по мексиканскому штату Герреро. Об этом сообщает CNN со ссылкой на губернатора региона Эвелин Сальгадо Пинеду. Урагану, достигшему берегов Мексики в среду, присвоили пятую (максимальную) категорию.

Пинеда добавила, что мексиканским властям удалось спасти 340 человек. На помощь пострадавшим отправили около 10 тысяч военнослужащих.

По предварительной оценке, повреждения получили 220 035 домов и 80% отелей региона. Из-за упавших деревьев и оползней часть дорог оказалась перекрыта. Международный аэропорт Акапулько также получил ущерб, однако его работа была восстановлена.

Президент США Джо Байден выразил сожаление в связи с гибелью людей и дал указание своей администрации оказать поддержку правительству Мексики.

"Отис" стал самым сильным штормом в штате Герреро за всю историю наблюдений.

Мексика Отис
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