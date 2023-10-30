Great Wall Motor в III квартале увеличила чистую прибыль на 42%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Китайская Great Wall Motor (GWM), крупнейший производитель внедорожников и пикапов в стране, по итогам третьего квартала увеличила чистую прибыль на 42% и повысила выручку на треть.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 3,63 млрд юаней ($496 млн) по сравнению с 2,56 млрд юаней за аналогичный период годом ранее.

Выручка повысилась на 33%, до 49,53 млрд юаней.

За девять месяцев текущего года GWM получила чистую прибыль в размере 5 млрд юаней, показатель сократился на 38,8%. Выручка тем временем увеличилась на 20,1% до 119,5 млрд юаней.

Компания с начала года экспортировала свыше 211 тыс. автомобилей, на 89% больше, чем годом ранее.

Котировки акций GWM в Гонконге в понедельник подскочили на 7%.