Broadcom и VMware отложили слияние до "выполнения оставшегося условия"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковых компонентов Broadcom и разработчик технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMware Inc. отложили слияние, которое должно было состояться в понедельник.

При этом компании ожидают, что сделка будет закрыта в ближайшее время до истечения срока действия соответствующего соглашения, говорится в их совместном пресс-релизе.

Ранее в этом месяце Financial Times сообщала, что власти Китая могут затянуть одобрение сделки. Шансы на то, что регулятор будет откладывать ее одобрение, увеличились после того, как США анонсировали введение новых ограничений на доступ китайских компаний к передовым чипам и технологиям, заявляли источники газеты.

Broadcom и VMware указывают на отсутствие юридических препятствий для закрытия сделки по американским законам и отмечают, что она будет закрыта "вскоре после выполнения оставшегося условия", однако Китай не упоминают.

В августе транзакцию окончательно одобрило Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA).

Предполагается, что акционеры VMware получат за каждую свою бумагу $142,5 денежными средствами или 0,252 акции Broadcom.

Сделка, о которой стало известно в мае 2022 года, оценивается в $69 млрд, включая $61 млрд собственных средств и $8 млрд долга.

Акции VMware дорожают на 1,3% на предварительных торгах в среду, Broadcom - на 1,2%.