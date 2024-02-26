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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

KKR покупает у Broadcom бизнес в сфере EUC-решений за $4 млрд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания KKR & Co. покупает у Broadcom Inc. бизнес в сфере EUC-решений (вычислительные возможности для конечных пользователей) за $4 млрд.

Как говорится в пресс-релизе KKR, после закрытия сделки End-User Computing Division (EUC Division) станет самостоятельной компанией, благодаря чему получит более широкий доступ к капиталу.

Ранее EUC Division была частью VMware, покупку которой Broadcom завершила в ноябре 2023 года.

EUC Division разрабатывает решения для цифровых рабочих пространств, обеспечивающие сотрудникам организаций удаленный безопасный доступ к приложениям, компьютерам и данным. Ее флагманскими продуктами являются платформа виртуализации рабочих мест Horizon и сервис для бизнеса Unified Endpoint Management.

Нынешняя команда руководителей EUC Division во главе с Шанкаром Айером останется во главе компании после закрытия сделки. KKR планирует инвестиции, которые помогут бизнесу в выводе ее решений на рынок.

VMware Broadcom KKR EUC Division Шанкар Айер США
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