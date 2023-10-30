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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

ЕС и его партнеры по G7 пока не договорились по санкциям в отношении алмазов РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - У Еврокомиссии (ЕК) нет новостей относительно результатов обсуждения в рамках G7 вопроса о санкциях на импорт российских алмазов, заявил официальный представитель ЕК Дэниел Шеридан Ферри.

"Все, что я могу сказать, дискуссии с нашими партнерами по G7 продолжаются. Будем следить, чтобы знать, чем они завершатся. Нет ничего особенного, что можно было бы вам сообщить по этой теме", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

В мае на саммите G7 в Японии лидеры "большой семерки" заявили, что "в целях сокращения доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов, мы продолжим тесно сотрудничать для ограничения торговли и использования алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России".

О том, какие именно меры могут в данном случае быть рассмотрены, в документе саммита не уточнялось. С тех пор страны-участницы G7 и ЕС ведут дискуссии на данную тему.

Ранее западные СМИ сообщали, что до конца октября может быть сделано соответствующее заявление о согласованных G7 и Евросоюзом мерах по алмазам РФ.

ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия
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