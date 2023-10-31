ЕС может ввести против России новые санкции на 5 млрд евро

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обсуждают возможные новые санкции против России, в том числе экспортные ограничения на химикаты и технологии, эти меры в торговле с Россией оцениваются примерно в 5 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, 12-й пакет санкций ЕС преследует цель усилить ограничения против источников доходов и промышленности России. Обсуждается в том числе ограничение экспорта сварочного оборудования, химикатов и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Помимо этого в ЕС рассматривают возможность ввести лицензионные запреты на программное обеспечение и ограничить импорт некоторых обработанных металлов и алюминиевых изделий, строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов, говорят собеседники агентства.

Кроме того, новый пакет санкций будет нацелен на "подрыв способности России обходить существующие запреты через третьи страны, в которых она получает доступ к компонентам, технологиям и электронике, используемых для производства вооружений".

В Брюсселе также хотят "убедить компании добавить в их контракты с фирмами из третьих стран положения по экспорту в Россию ряда так называемых товаров, применяемых на поле боя". Помимо этого, в ЕС "обсуждают введение запрета на возвращение российских активов в ЕС и ограничение участия российских граждан в чувствительных секторах".

ЕС и его союзники обсуждают и способы более эффективного соблюдения потолка цен на российскую нефть. Некоторые из обсуждаемых в союзе идей включают запрет на операции с судами, находящимися под санкциями, введение требований об уведомлении при продаже судна.

В новый пакет санкций также могут включить более 100 физических и 40 юридических лиц.

Ранее Bloomberg сообщал, что Еврокомиссия в октябре начала консультации со странами-членами по новым антироссийским санкциям. Для их одобрения потребуется поддержка всех 27 стран ЕС.