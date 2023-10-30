Словакия усиливает контроль на границе с Венгрией

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Словакия к вечеру понедельника перебросит усиленные подразделения полиции и армии на границу с Венгрией для обеспечения более тщательного контроля.

"В понедельник вечером Словакия развернет крупные кадровые силы и технику на границе с Венгрией. Нелегальная миграция, если ее не контролировать, может стать причиной прибытия "проблемных" людей, связанных с террористическими структурами", - цитируют словацкие СМИ премьер-министра страны Роберта Фицо. Глава правительства похвалил МВД за то, что министерство сделало решение проблемы нелегальной миграции одним из приоритетов.

Глава МВД Словакии Матуш Эшток в свою очередь указал на серьезность складывающейся в мире ситуации, и ее нельзя недооценивать. Министр отметил, что ожидает большую волну нелегальной миграции в связи с происходящими в мире событиями, поэтому обратился с призывом созвать совет безопасности страны для более глубокого рассмотрения этой проблемы.

Ранее в октябре усиленный контроль на границах ввели несколько других стран ЕС, в частности, Польша, Словения и Чехия.

Новое правительство Словакии во главе с лидером партии "Курс - социальная демократия" Робертом Фицо начало работать на прошлой неделе.