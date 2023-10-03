Польша и Чехия введут временный погранконтроль на границе со Словакией

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Польша и Чехия для борьбы с нелегальной миграцией с 4 октября введут на границе со Словакией временный пограничный контроль минимум на 10 дней, сообщают западные СМИ.

"С полуночи мы восстанавливаем временный пограничный контроль на границе со Словакией. Мы будем проверять тех, кто въезжает в Польшу", - заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, мера будет действовать в течение 10 дней, а затем при необходимости может продлеваться еще на 20 дней, но не более, чем на два месяца.

Власти Польши проинформировали об этой мере Словакию, Чехию, Германию, Австрию.

3 октября Каминьский также сообщил, что за последние недели польские пограничники засекли на границе свыше 550 нелегалов вблизи границы со Словакией.

В свою очередь, глава МВД Чехии Вит Ракушан написал в своем микроблоге, что Чехия со среды вводит аналогичную меру по согласованию с Польшей. По его словам, проверки в Чехии будут проводиться выборочно по всей длине границы для борьбы с контрабандистами и нелегальными мигрантами. Пограничный контроль будет действовать до 13 октября, однако он может быть продлен.

На прошлой неделе сообщалось, что польские пограничники усилили контроль за транспортом на границе со Словакией из-за увеличения потока нелегалов. Они начали выборочные проверки автобусов и иных транспортных средств, в которых могут находиться мигранты. Тогда же отмечалось, что количество таких мигрантов со стороны Словакии в последнее время сильно выросло.