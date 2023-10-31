Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане, включая оружие, посты и объекты, используемые "Хезболлой"", - говорится в сообщении израильских военных в телеграме.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС.