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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Нетаньяху ожидает "долгой войны" с ХАМАС и победы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с радикальным движением ХАМАС может быть долгой и сопровождаться потерями, но Израиль не остановится, пока не добьется победы. Об этом пишет The Times of Israel.

Нетаньяху сделал это заявление, выразив соболезнования семьям 12 военнослужащим ЦАХАЛа, убитым в Газе с начала войны. Он пообещал согражданам, что руководство страны доведет дело до конца и будет воевать до победы.

Днем ранее советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби предупредил, что наземная часть военной операции в секторе Газа будет сложной, потребует интенсивных боев и сопровождаться потерями.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября – 01 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Сектор Газа
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