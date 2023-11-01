Нетаньяху ожидает "долгой войны" с ХАМАС и победы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с радикальным движением ХАМАС может быть долгой и сопровождаться потерями, но Израиль не остановится, пока не добьется победы. Об этом пишет The Times of Israel.

Нетаньяху сделал это заявление, выразив соболезнования семьям 12 военнослужащим ЦАХАЛа, убитым в Газе с начала войны. Он пообещал согражданам, что руководство страны доведет дело до конца и будет воевать до победы.

Днем ранее советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби предупредил, что наземная часть военной операции в секторе Газа будет сложной, потребует интенсивных боев и сопровождаться потерями.