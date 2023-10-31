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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Палата представителей США обнародовала законопроект о помощи Израилю на $14 млрд

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США подготовила и обнародовала законопроект, предусматривающий выделении Израилю помощи на $14,3 млрд, сообщает The Hill.

Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида" и еще $1,2 млрд на разработку системы обороны "Железный луч", говорится в публикации.

Реализация данной инициативы предусматривает сокращение финансирования в рамках закона о снижении инфляции, а значит затронет средства, включенные в радикальный законопроект демократов о налогах, здравоохранении и климате, принятый в прошлом году, пишет газета.

Кроме того, законопроект о помощи Израилю не соответствует стратегии Белого дома по увязке помощи Украине и Израилю в одном законодательном акте. Все это может затруднить его прохождение, считает The Hill. Комитет палаты представителей по регламенту рассмотрит законопроект в среду.

The Hill напоминает, что на прошлой неделе палата представителей подавляющим большинством одобрила резолюцию, поддерживающую Израиль и осуждающую палестинское радикальное движение ХАМАС, которая стала первым законодательным актом, принятым после избрания Майка Джонсона спикером.

Палата представителей США Белый дом Израиль
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