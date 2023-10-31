Что случилось этой ночью: вторник, 31 октября

Обнародован законопроект о помощи США Израилю, третий этап военной операции в Газе, Ключевской выбросил три столба пепла

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США обнародовала законопроект о помощи Израилю на $14 млрд. Документ среди прочего предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы обороны "Железный купол" и "Праща Давида" и еще $1,2 млрд на разработку системы обороны "Железный луч".

- Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу операции в секторе Газа. "Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически", - сказал премьер Израиля.

- Число задержанных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 83 человек. Как сообщили в главке МВД по СКФО, полицейские провели более 50 обысков, изъяли оргтехнику и телефоны.

- Владимир Путин заявил, что события в Махачкале спровоцированы через соцсети, в том числе из Украины. Президент РФ также поднял вопрос об ответственности нынешних украинских властей за героизацию преступников, виновных в массовых убийствах мирных граждан, в том числе евреев.

- Двух российских военнослужащих задержали по делу об убийстве девяти человек в Донбассе. Подозреваемые - жители Дальнего Востока, проходящие службу по контракту, уточнили в СКР.

- Вулкан Ключевской на Камчатке три раза за день выбросил столб пепла. Высота, на которую поднялся пепел, достигала 10 км. Код авиационной опасности для Ключевского заменен с оранжевого на красный - самый высокий.

- Российский миллиардер Алексей Кузьмичев взят под стражу во Франции. Национальная финансовая прокуратура Франции подозревает бизнесмена в налоговых махинациях и других правонарушениях, включая обход санкций.

- Аргентинский нападающий Лионель Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч".