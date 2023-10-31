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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу операции в Газе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Война против палестинского радикального движения ХАМАС вступила в третий этап, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

"Первый этап - блокировка - завершен. Второй этап - это обстрел их с воздуха, он продолжается все время. Третий этап - армия обороны Израиля расширяет свое наземное вторжение в сектор Газа. Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, пошагового прогресса", - заявил Нетаньяху на заседании кабмина, сообщается в аккаунте офиса премьера в соцсети Х.

Израильский лидер отметил: "Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически".

Глава государства заявил, что Израиль продолжает усилия по освобождению заложников, и подчеркнул, что эта кампания потребует времени.

Тем не менее, по его словам, "там будут подводные камни, будут трудности, будут потери".

"Но я обещаю вам одно: в конце концов, ХАМАС будет разгромлен. ХАМАС будет побежден; это будет другая Газа", - добавил Нетаньяху.

Израиль Биньямин Нетаньяху сектор Газа ХАМАС
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