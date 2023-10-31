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Pinterest вышла на прибыльный уровень в III квартале

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Американская Pinterest Inc., владеющая популярным интернет-сервисом визуальных закладок, зафиксировала чистую прибыль в третьем квартале 2023 года против убытка годом ранее, увеличив выручку на 11%.

Как говорится в пресс-релизе Pinterest, чистая прибыль в июле-сентябре составила $6,73 млн, или $0,01 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $65,2 млн, или $0,1 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $0,28 на акцию с $0,11 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,21 на акцию.

Квартальная выручка Pinterest выросла до $763,2 млн с $684,6 млн в июле-сентябре прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $744 млн.

Число подписчиков сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) в третьем квартале увеличилось на 8%, до рекордных 482 млн. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 454,6 млн.

Средняя выручка в расчете на пользователя (ARPU) повысилась на 3% до $1,61.

Согласно прогнозу Pinterest, выручка компании в четвертом квартале увеличится на 11-13%. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов в среднем предполагает рост примерно на 11%.

Акции Pinterest подскочили в цене на 15,9% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 3,4%.

Pinterest
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