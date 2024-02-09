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Pinterest увеличила чистую прибыль в IV квартале в 11 раз

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Американская Pinterest Inc., владеющая популярным интернет-сервисом визуальных закладок, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 11 раз, а число ее подписчиков достигло рекордного уровня.

При этом выручка компании не оправдала ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе Pinterest, чистая прибыль в октябре-декабре составила $201,18 млн по сравнению с $17,5 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $0,29 с $0,03.

Скорректированная прибыль составила $0,53 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,52 на акцию.

Квартальная выручка Pinterest выросла на 12%, до $981,3 млн. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $991 млн.

Число подписчиков сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) в четвертом квартале увеличилось на 11% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув рекордных 498 млн.

Средняя выручка в расчете на пользователя (ARPU) повысилась на 2% - до $2.

Согласно прогнозу компании, в первом квартале текущего года ее выручка составит $690-705 млн. Средний прогноз аналитиков для этого показателя составляет $702 млн.

В ходе телефонной конференции для инвесторов в четверг главный исполнительный директор Pinterest Билл Риди заявил, что компания работает над созданием рекламной системы, основанной на искусственном интеллекте.

Акции Pinterest упали в цене на 9,2% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 64%.

Pinterest
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