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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

BASF получила убыток в III квартале и сократит капзатраты в 2023-27 гг. на 4 млрд евро

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, отчиталась о чистом убытке в третьем квартале и объявила о сокращении программы капиталовложений на ближайшие пять лет.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в прошедшем квартале составил 249 млн евро по сравнению с прибылью в размере 909 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка упала на 28% до 15,73 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 282 млн евро и выручку в размере 17,58 млрд евро.

Показатель EBIT без учета разовых факторов сократился более чем вдвое, до 575 млн евро.

Руководство BASF приняло решение уменьшить капиталовложения на 4 млрд евро в период с 2023 по 2027 год, до 24,8 млрд евро.

В то же время компания подтвердила прогнозы на 2023 год. Выручка по-прежнему ожидается на уровне 73-76 млрд евро, скорректированная EBIT – на уровне 4-4,4 млрд евро.

Акции BASF прибавляют в цене 4% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 6,6%.

BASF
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