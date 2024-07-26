BASF сократила квартальную выручку на 7%, хуже прогноза

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, сократила выручку во втором квартале на 7% в связи со спадом в сегменте сельскохозяйственных удобрений.

Выручка компании в отчетный период составила 16,11 млрд евро против 17,31 млрд евро годом ранее.

EBITDA без учета разовых факторов - ключевой показатель деятельности BASF - увеличилась на 0,6%, до 1,957 млрд евро. В сельскохозяйственном сегменте показатель упал на 66%.

Аналитики, опрошенные Vara Research, в среднем прогнозировали квартальную выручку компании на уровне 16,74 млрд евро, скорректированную EBITDA - на уровне 2,05 млрд евро.

BASF подтвердила годовой прогноз, согласно которому EBITDA без учета разовых факторов составит 8-8,6 млрд евро.

Компания по-прежнему рассчитывает достигнуть целевого показателя экономии на расходах в размере 2,1 млрд евро к концу 2026 года.

С начала 2024 года капитализация BASF снизилась почти на 11%.