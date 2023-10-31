Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Патрушев заявил о попытках Запада ограничить доступ РФ к передовым технологиям

Патрушев заявил о попытках Запада ограничить доступ РФ к передовым технологиям
Фото: Walid Berrazeg/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Западные санкции коснулись оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса, авиастроения и других сфер, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Ввели уже несколько пакетов нелегитимных санкций против нашей страны. Намеренно ограничили нам доступ к критически важным и передовым технологиям. Под ударом оказались, в первую очередь, электронная компонентная база, высокотехнологичное машиностроение, авиастроение, судостроение, оборудование и технологии для топливно-энергетического комплекса", - сказал Патрушев на выездном совещании во вторник.

Он отметил, что Россия в свою очередь "долгое время пыталась встроиться в международные технологические цепочки, создавала условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества, взяла на себя обязательства по доступу иностранных поставщиков на свой рынок".

Николай Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Токио выразил протест из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства вертолетом РФ

Токио выразил протест из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства вертолетом РФ

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за ситуации с БелАЭС

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за ситуации с БелАЭС

Что случилось этой ночью: вторник, 31 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу операции в Газе

Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу операции в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Палата представителей США обнародовала законопроект о помощи Израилю на $14 млрд

Израильские истребители нанесли удар по позициям ВС Сирии в провинции Деръа

Израильские истребители нанесли удар по позициям ВС Сирии в провинции Деръа

Во Франции миллиардера из РФ взяли под стражу по подозрению в махинациях

Во Франции миллиардера из РФ взяли под стражу по подозрению в махинациях

Что произошло за день: понедельник, 30 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });