Патрушев заявил о попытках Запада ограничить доступ РФ к передовым технологиям

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Западные санкции коснулись оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса, авиастроения и других сфер, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Ввели уже несколько пакетов нелегитимных санкций против нашей страны. Намеренно ограничили нам доступ к критически важным и передовым технологиям. Под ударом оказались, в первую очередь, электронная компонентная база, высокотехнологичное машиностроение, авиастроение, судостроение, оборудование и технологии для топливно-энергетического комплекса", - сказал Патрушев на выездном совещании во вторник.

Он отметил, что Россия в свою очередь "долгое время пыталась встроиться в международные технологические цепочки, создавала условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества, взяла на себя обязательства по доступу иностранных поставщиков на свой рынок".