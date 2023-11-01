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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Астронавты NASA в среду выйдут в открытый космос с МКС для монтажных работ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Двое американских женщин-астронавтов Жасмин Могбели и Лорал О'Хара в среду выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для сбора проб с ее поверхности на наличие микроорганизмов, способных существовать в вакууме, сообщает NASA.

Выход дуэта из шлюза Quest начнется в 08:05 по времени Восточного побережья США (в 15:05 по Москве) и продлится около шести с половиной часов.

Астронавтам также предстоит демонтировать неисправный коммуникационный блок антенны на ферме станции и заменить одно из креплений, которое позволяет направлять солнечные панели станции в сторону Солнца.

Выход астронавтов планировался еще 12 октября, но был отложен из-за утечки теплоносителя резервного контура радиатора российского модуля "Наука" станции "для анализа ситуации", отметили в NASA.

На станции продолжает работать экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и астронавт Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA) Сатоси Фурукава.

NASA МКС Роскосмос
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