Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Тяньхуэй-5", сообщила в среду китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён со стартовой площадки космодрома Тайюань в 06:50 по Пекинскому времени (01:50 по Москве).

Выведенный на орбиту аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий (SAST). Его планируют использовать в различных областях: картографии и топографии, разведке ресурсов, а также в проведении научных экспериментов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $85,25 за баррель после падения котировок днем ранее

Что случилось этой ночью: среда, 1 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден готов наложить вето на законопроект палаты представителей о помощи Израилю

Байден готов наложить вето на законопроект палаты представителей о помощи Израилю

Сенат США утвердил назначение экс-главы Минфина Джека Лью новым послом в Израиле

Сенат США утвердил назначение экс-главы Минфина Джека Лью новым послом в Израиле

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 ноября снизилась на 14,1%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 ноября снизилась на 14,1%

Астронавты NASA в среду выйдут в открытый космос с МКС для монтажных работ

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил о захвате укрепрайона и гибели 50 хамасовцев

ЦАХАЛ сообщил о захвате укрепрайона и гибели 50 хамасовцев
Обострение палестино-израильского конфликта

Представитель ХАМАС пообещал отпустить заложников без израильского гражданства

Что произошло за день: вторник, 31 октября

Пандемия коронавируса

Китай отменит с 1 ноября требование декларации здоровья у въезжающих

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });