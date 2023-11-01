Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Тяньхуэй-5", сообщила в среду китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлён со стартовой площадки космодрома Тайюань в 06:50 по Пекинскому времени (01:50 по Москве).

Выведенный на орбиту аппарат был разработан Шанхайской академией космических технологий (SAST). Его планируют использовать в различных областях: картографии и топографии, разведке ресурсов, а также в проведении научных экспериментов.