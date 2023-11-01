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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 ноября снизилась на 14,1%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 ноября снизилась на 14,1%
Удобрение пшеничного поля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 1 ноября составляет 4 тыс. 923,4 рубля против 5 тыс. 297,7 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Снижение по сравнению с предыдущей неделей ускорилось почти в два раза и составило 14,1%.

На ячмень пошлина вторую неделю подряд будет нулевой. Пошлина на кукурузу снизилась до 1,618 тыс. рублей с 2 тыс. 218,1 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $253,2 за тонну на пшеницу ($252,6 неделей ранее), $164,7 - на ячмень ($162,1), $191,6 - на кукурузу ($195,8).

С учетом удлиненных выходных дней в начале ноября новые ставки будут действовать на один день дольше - по 8 ноября включительно. Ставки, которые будут опубликованы 3 ноября, будут действовать с 9 по 14 ноября.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

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