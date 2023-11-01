Toyota во II финансовом квартале нарастила прибыль почти в 3 раза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил чистую прибыль почти втрое во втором квартале текущего финансового года, лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе Toyota, чистая прибыль компании в июле-сентябре составила 1,28 трлн иен ($8,4 млрд) по сравнению с 434,26 млрд иен годом ранее. Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 912,33 млрд иен.

Квартальная выручка Toyota увеличилась на 24% до 10,6 трлн иен.

Операционная прибыль выросла более чем вдвое, до 1,44 трлн иен с 562,79 млрд иен. В Японии показатель увеличился до 879,1 млрд иен c 521,1 млрд иен годом ранее. В Европе и Северной Америке компания вернулась к положительным результатам – прибыль составила 99,3 млрд иен и 169,4 млрд иен соответственно (во втором квартале прошлого фингода – убыток в 65,5 млрд иен и 85,6 млрд иен соответственно).

Продажи Toyota в минувшем финквартале увеличились до 2,85 млн машин с 2,63 млн годом ранее, отмечается в ее презентации.

Компания повысила прогноз чистой прибыли в текущем финансовом году до 3,95 трлн иен с 2,58 трлн иен, выручки – до 43 трлн иен с 38 трлн иен. За этот период компания по-прежнему рассчитывает продать 11,38 млн автомобилей.

Акции Toyota дорожают на 4,7% на торгах в среду.