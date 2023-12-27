Toyota в январе-ноябре произвела рекордное число автомобилей

Японская компания за этот период выпустила 9,23 млн машин

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota в январе-ноябре 2023 года нарастил мировые объемы выпуска на 11% - до 9,23 млн машин, согласно опубликованным на сайте компании данным.

Это выше его годового рекорда в 9,05 млн автомобилей, установленного в 2019 году.

Продажи Toyota за 11 месяцев года увеличились на 7% и составили 9,37 млн машин.

Реализация в США в январе-ноябре повысилась на 5% (до 2,02 млн автомобилей), в Европе - на 8% (до 1,02 млн), в Японии - на 31% (до 1,56 млн). Между тем продажи в Китае сократились на 2%, до 1,72 млн машин.

Глобальные продажи выпускаемых Toyota автомобилей с электродвигателями за 11 месяцев выросли на 34% - до 3,34 млн, в том числе гибридов (HEV) - на 30%, до 3,1 млн. Реализация полностью электрических машин (BEV) увеличилась более чем впятеро, до 95,2 тыс.