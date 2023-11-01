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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Суд в ФРГ постановил вернуть владельцам имущество, изъятое по делу Усманова

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Германии запретил удерживать имущество, изъятое в рамках расследования против российского бизнесмена Алишера Усманова по делу об отмывании средств, сообщили в пресс-службе предпринимателя в среду.

"Суд Франкфурта-на-Майне принял решение, которое признает незаконным удержание генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписывает вернуть их законным владельцам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там пояснили, что осенью прошлого года сотрудники прокуратуры и федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте "Дильбар" в Гамбурге, а также в небольшой квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. Обыски широко освещались в немецких СМИ.

Позже, в мае этого года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными.

Суд пришел к выводу об отсутствии начального подозрения, а доводы прокуратуры ФРГ были названы "смутными подозрениями" и "голословными предположениями", отметили в пресс-службе.

Впоследствии адвокатами Усманова были поданы заявления о прекращении использования прокуратурой изъятых документов и имущества, а также их возврате владельцам.

"Суд Франкфурта-на-Майне данные требования удовлетворил и установил, что удержание изъятого имущества правоохранительными органами ФРГ является незаконным, должно быть прекращено, а соответствующие предметы должны быть возвращены их последним известным владельцам", - добавили представители Усманова.

Германия Франкфурт-на-Майне Алишер Усманов
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