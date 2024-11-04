Генпрокуратура в Германии прекратила дело по подозрению Усманова в отмывании средств

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование по подозрению в отмывании денежных средств в отношении предпринимателя Алишера Усманова, сообщают его адвокаты.

"По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения, включая собственно отмывание денежных средств", - говорится в сообщении.

Прекращение расследования, отмечают защитники, создает "окончательное и бесповоротное процессуальное препятствие, вследствие которого следственные органы утрачивают возможность продолжать преследование Усманова". В его отношении сохраняется презумпция невиновности.

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