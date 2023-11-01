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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Минск заявил, что Киев сосредоточил 120 тыс. военных на белорусском направлении

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Группировка войск общей численностью до 120 тысяч человек сосредоточена на Украине на белорусском направлении, сообщил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов.

"Из них 17 тыс. привлекаются для усиления охраны границы с Беларусью", - уточнил Молостов, которого цитирует в среду Госпогранкомитет.

По его словам, белорусские пограничники принимают адекватные меры: усилена охрана границы во взаимодействии с вооруженными силами и внутренними войсками, увеличена плотность охраны госграницы на украинском направлении.

Молостов заявил, что со стороны Украины продолжаются провокации на границе, отметив, что в основном это использование беспилотников.

Госпогранкомитет Украина Белоруссия
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