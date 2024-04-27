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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Минск заявил о семи нарушениях воздушной границы со стороны Украины с начала года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники с начала года зафиксировали семь фактов нарушения воздушной границы со стороны Украины, сообщил агентству "БелТА" председатель белорусского Госпогранкомитета Константин Молостов.

"Активно ведется разведка приграничной территории Беларуси, в том числе с использованием беспилотной авиации. При этом фиксируются факты нарушения государственной границы Беларуси в воздушном пространстве. В этом году мы выявили семь таких фактов", - сказал он.

"Мы продолжаем отмечать и провокации на границе, которые связаны с заездом техники и заходом вооруженных лиц на нашу границу. Со стороны военнослужащих Украины допускаются оскорбления сотрудников органов пограничной службы", - отметил руководитель погранкомитета.

Он напомнил, что на Украине подписан закон об ужесточении мобилизационных мероприятий, в связи с чем в Белоруссии не исключают рост нарушений границы со стороны Украины.

"Обстановка на украинском направлении остается сложной. Охрана границы Украиной осуществляется подразделениями пограничной службы, нацгвардии, вооруженных сил и территориальной обороны. На отдельных направлениях сосредоточены подразделения артиллерии, в том числе реактивной. Создается глубокоэшелонированная система обороны, включающая минно-взрывные заграждения", - отметил председатель ГПК.

Госпогранкомитет Белоруссия Украина Константин Молостов
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