Splunk сократит штат на 7% на фоне слияния с Cisco

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американский поставщик решений в сфере кибербезопасности Splunk Inc. намерен уволить 7% сотрудников в преддверии закрытия сделки с производителем сетевого оборудования Cisco Systems Inc.

Как говорится в документах Splunk, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), на конец января в компании работали около 8 тыс. сотрудников, таким образом сокращение может затронуть около 500 человек. Ранее фирма уже анонсировала увольнение 300 работников.

Splunk зафиксирует единовременное списание в размере $42 млн в связи с увольнениями.

Как стало известно в сентябре, Cisco покупает Splunk за $28 млрд. Это крупнейшее приобретение в истории Cisco. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца третьего квартала 2024 года.

Splunk – крупный разработчик системы анализа машинных данных и операционной деятельности для B2B сектора. Компания основана в 2003 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско, офисы расположены в 12 странах мира.

Акции Splunk дешевеют на 0,1% в ходе торгов в среду.