Cisco сократила квартальную выручку на 13%, лучше прогноза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. зафиксировал сокращение чистой прибыли и выручки в третьем финансовом квартале, но скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль компании за квартал, который завершился 27 апреля, составила $1,89 млрд против $3,21 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию упала до 46 центов с 78 центов.

Прибыль без учета разовых факторов составила 88 центов на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов (83 цента на акцию).

Квартальная выручка Cisco понизилась до $12,7 млрд с $14,57 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $12,53 млрд.

Выручка от продажи оборудования упала на 19%, до $9,02 млрд. Сервисная выручка выросла на 6%, до $3,68 млрд.

Компания видит стабилизацию спроса на свою продукцию и услуги, отметил финансовый директор компании Скотт Херрен, добавив, что покупка Splunk Inc. станет катализатором дальнейшего роста. Cisco купила этого поставщика решений в сфере кибербезопасности за $28 млрд в прошлом году.

По прогнозу Cisco, в четвертом финквартале ее выручка составит $13,4-13,6 млрд, скорректированная прибыль - 84-86 центов на акцию. Аналитики прогнозируют эти показатели на уровне $13,25 млрд и 86 центов соответственно.

Cisco выплатит квартальные дивиденды в размере 40 центов на акцию, годом ранее размер дивидендов составлял 39 центов.

С начала 2024 года капитализация Cisco снизилась на 1,7%, до $201,1 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 11%.