Ставки по ипотеке в США опустились впервые за два месяца

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 27 октября, опустился на 4 базисных пункта, снизившись впервые за восемь недель и отступив от достигнутого ранее максимума с сентября 2000 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тыс. на прошлой неделе составила 7,86%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 2,1% и обновило минимум с 1995 года. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки упал на 4%.

"Заявки на ипотеку сокращаются третью неделю подряд на фоне сохранения ставок по кредитам на высоком уровне, - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан. - Негативные последствия высоких ставок ощущаются как в сегменте покупок, так и в сегменте рефинансирования".