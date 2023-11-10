Падение ставок по ипотеке в США за неделю было максимальным за год

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Ставки ипотечных кредитов в США демонстрируют существенное снижение в последние дни.

По данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним кредитам в четверг составляла 7,5% годовых по сравнению с 7,76% неделю назад, что является самым существенным недельным падением за последний год.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 6,81% годовых против 7,03% неделей ранее. Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Средний размер ставок по 30-летней ипотеке опустился на 25 базисных пунктов за неделю, которая завершилась 3 ноября, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA). Это максимальное падение с июля 2022 года. В результате средняя ставка на покупку дома не дороже $726,2 тыс. опустилась до 7,61% годовых с 7,86% неделей ранее.

При приобретении более дорогого жилья средний размер ипотеки уменьшился до 7,58% с 7,8%.

Между тем в отчете Intercontinental Exchange сообщается, что доступность приобретения дома в США в октябре была самой низкой с 1984 года из-за взлета ставок по ипотечным кредитам. Ежемесячная сумма выплат по основному долгу и процентам по ипотеке, в которую не включены налоги и страховка, в прошлом месяце превысила $2500 впервые с 1975 года, когда биржа начала расчет данного показателя. По сравнению с сентябрем эта сумма выросла на $144, за последние два года - почти вдвое (на 94%).

У типичного домохозяйства на ипотечные выплаты в настоящее время приходится примерно 41% доходов. Это значительно превышает средний показатель за предыдущие 35 лет, который был меньше 25%, сообщает ICE.

При этом давление на рынок оказывают не только высокие ставки, но и цены на дома. "В 1980-х годах дома в среднем стоили примерно в 3,5 раза больше среднего дохода, что резко контрастирует с сегодняшним соотношением, которое составляет почти 6 к 1", - заявил вице-президент по исследованиям ICE Энди Уолден.

По данным брокерской фирмы в сфере недвижимости Redfin, в США примерно каждый третий покупатель жилья (34%) в сентябре оплатил всю сумму наличными. Это самый высокий уровень с 2014 года, поскольку люди не хотят обременять себя кредитами с высокой ставкой, отмечает MarketWatch.

Результаты октябрьского опроса государственной ипотечной компании Fannie Mae показали, что 85% опрошенных американцев рассматривают текущий момент как плохой для покупки жилья. Месяц назад их доля составляла 84%.

При этом 40% респондентов ожидают повышения цен на недвижимость в следующие 12 месяцев по сравнению с 42% в сентябре. Однако рост ипотечных ставок прогнозируют 47% опрошенных против 46% месяцем ранее.