Макрон прибыл в Узбекистан

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в среду в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба узбекского правительства.

В аэропорту города Самарканда его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

"Сегодня же состоится встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Макроном на исторической площади Самарканде - Регистан", - говорится в сообщении.

Основные мероприятия в рамках визита состоятся 2 ноября.

Как сообщалось, лидеры Узбекистана и Франции проведут переговоры по вопросам дальнейшего развития узбекско-французских многоплановых отношений. В центре внимания будут вопросы расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Мирзиеев и Макрон также примут участие в работе совместного бизнес-форума с участием компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.

По итогам саммита предусматривается принятие ряда межправительственных и межведомственных соглашений, а также пакета торгово-инвестиционных договоренностей.